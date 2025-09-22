Charles Leclerc e Carlos Sainz l' aereo privato dirottato nella notte per il maltempo | Dispersi in mezzo all' Italia

Leggo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quando pensi che il weekend sia andato male, sappi che può sempre peggiorare». Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1, ha raccontato sui social la disavventura che. 🔗 Leggi su Leggo.it

charles leclerc e carlos sainz l aereo privato dirottato nella notte per il maltempo dispersi in mezzo all italia

© Leggo.it - Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'aereo privato dirottato nella notte per il maltempo: «Dispersi in mezzo all'Italia»

In questa notizia si parla di: charles - leclerc

Baraonda in Ferrari: licenziato Charles Leclerc | Glielo hanno comunicato tramite e-mail

F1, Charles Leclerc: “Miglioriamo, ma non ancora per poter vincere. Vedremo a Silverstone”

F1, Charles Leclerc: “Sul giro secco non siamo ancora a posto, meglio sul passo gara”

Charles Leclerc e Carlos Sainz, l'aereo privato dirottato nella notte per il maltempo: «Dispersi in mezzo all'Italia»; Sainz e Leclerc di nuovo 'compagni'. Volo deviato: tornano a casa in van attraversando l'Italia; Leclerc chiede subito di Sainz in radio e spiazza tutti: il dialogo con il box dopo la gara di Baku.

charles leclerc carlos sainzLeclerc chiede subito di Sainz in radio e spiazza tutti: il dialogo con il box dopo la gara di Baku - È la prima domanda che Charles Leclerc ha fatto nell’ultimo team radio al termine del gran premio di Formula 1 di Baku, in Azerbaijan. Si legge su ilfattoquotidiano.it

charles leclerc carlos sainzLeclerc e Sainz, l’aereo privato dirottato nella notte per il maltempo: “Dispersi in mezzo all’Italia” - Per molti, il weekend è un momento di relax e svago, un tempo da dedicare a se stessi o alla famiglia. Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Charles Leclerc Carlos Sainz