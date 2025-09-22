Charlene di Monaco Alberto voleva sposare un’altra donna

Charlene di Monaco non era la prescelta di Alberto. Il Principe era intenzionato a sposare un’altra donna e non lei. E questo spiegherebbe i malumori, la freddezza e il volto spesso triste dell’attuale Principessa. Charlene di Monaco, la proposta di matrimonio a un’altra donna. Alberto di Monaco avrebbe chiesto a un’altra donna di sposarlo. A rivelarlo è la diretta interessata, la cantante francese Ophélie Winter. Quest’ultima ha raccontato che il Principe aveva intenzione di portarla all’altare molto prima che entrasse nella sua vita Charlene di Monaco. Stando a tale indiscrezione, si potrebbe pensare che l’attuale Principessa sia solo un ripiego, dato che il vero amore di Alberto lo ha rifiutato. 🔗 Leggi su Dilei.it

