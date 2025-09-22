Cgil e Filt Cgil | Solidarietà ad autista Amts aggredito bisogna rafforzare la sicurezza

La Cgil e la Filt Cgil di Catania esprimono "piena solidarietà all'autista dell'Amts aggredito ieri mattina durante il servizio sulla tratta piazza Borsellino-Villaggio Sant'Agata, vittima di un episodio di violenza. L'ennesimo ai danni di autisti dei mezzi pubblici". "Un lavoratore non può e non.

IL DIRITTO ALLO STUDIO SI SCONTRA CON L'INADEGUATEZZA DEL SISTEMA Flc Cgil, Filt Cgil, Rete degli Studenti Medi di #Modena denunciano la grave situazione che coinvolge studenti, personale scolastico e personale Seta

Cacciano PD | Solidarietà ai lavoratori Dussmann serve risposta contro la precarietà.

Aggressione a operatore di verifica: Filt-CGIL esprime solidarietà - VV esprime la più profonda solidarietà e vicinanza al collega che, durante un controllo a bordo di un autobus AMC, è stato ...

Autista bus aggredito, la soliderietà di Cgil e Filt Catania - «Un lavoratore non può e non deve essere lasciato solo di fronte a episodi di tale gravità» dichiarano il segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo, e il segretario generale della Fi ...