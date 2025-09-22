Certo che voglio vivere!

Vincenzo Calafiore 22 Settembre 2025 ( Da: Dialoghi! Teatro, anno 1990 ) .. Lo voglio, lo vorrei con tutta l’anima. Vorrei sapere come. Ecco perché ne parlo con te, Dimmi, come posso vivere in questa dilagante disumanità. Come potrei vivere facendo finta di non vedere, non sentire? Sarebbe fin troppo facile, ti pare? Ecco vedi siamo solo noi due, sotto le stelle in questa notte dagli occhi velati di nostalgia, Tu così immenso e io così piccolo! E questo momento mi ricorda Seneca, quando parlando con un giovane disse: “ A uccidere non è la lama di una spada, fa più morti il silenzio di dentro . 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Certo che voglio vivere!

