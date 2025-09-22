Cerimonia Pallone d’oro 2025 | orario e dove vederla

Cerimonia Pallone d’oro 2025. Parigi si prepara a vivere una serata magica: oggi, lunedì 22 settembre 2025, al Théâtre du Châtelet andrà in scena la cerimonia Pallone d’Oro 2025, il premio individuale più prestigioso nel mondo del calcio. L’evento, organizzato da France Football e L’Équipe, prenderà ufficialmente il via alle ore 20, ma già dal pomeriggio verranno svelate le posizioni dal 30° all’11° posto in classifica. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Ousmane Dembélé, trascinatore del Paris Saint-Germain campione d’Europa e autore di una stagione da protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

