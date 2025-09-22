Cergnago pullman di linea esce di strada | tutti salvi i 20 ragazzi a bordo e l' autista NON PRENDERE
di Stefano Zanette (x web) Cergnago (Pavia), 22 settembre 2025 - "Fortunatamente non si sono registrati feriti e tutto si è risolto solo con un grosso spavento". I carabinieri di Pavia, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, sono intervenuti poco dopo le 7.30 di oggi, lunedì 22 settembre, sulla Sp211 a Cergnago, dove un pullman di linea è uscito di strada. Il mezzo, della società Autoguidovie, in servizio sulla tratta Pieve del Cairo - Mortara, aveva a bordo una ventina di ragazzi, tra i 14 e i 17 anni. In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, l'autista "nell'accostarsi al margine destro della carreggiata - spiegano i carabinieri - verosimilmente a causa del fondo bagnato, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e inclinandosi lateralmente verso il campo agricolo adiacente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
