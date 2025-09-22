Ceprano arriva la Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina

Un grande evento sportivo e di inclusione si terrà a Ceprano venerdì 26 settembre alle ore 18:00, presso il Palasport Città di Ceprano (via Cornete 1^ traversa). La Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina farà tappa in città nell’ambito del progetto “V.I.T.A.”, per il suo ultimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

