Ceprano arriva la Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina
Un grande evento sportivo e di inclusione si terrà a Ceprano venerdì 26 settembre alle ore 18:00, presso il Palasport Città di Ceprano (via Cornete 1^ traversa). La Nazionale Italiana di Pallacanestro in Carrozzina farà tappa in città nell’ambito del progetto “V.I.T.A.”, per il suo ultimo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
