Cento candeline per nonna Caterina | festa grande a Celle di Bulgheria
Festa grande, ieri, nella frazione Poderia di Celle di Bulgheria per Caterina De Luca che ha spento 100 candeline. A celebrare il traguardo, anche il sindaco Gino Marotta che le ha fatto arrivare un telegramma di auguri dal Presidente della Repubblica e le donato un quadro in legno raffigurante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: cento - candeline
Predappio spegne cento candeline: emozione e divertimento per la demolizione dell’opera effimera di cartone
Silea ha una nuova centenaria: nonna Dorina spegne cento candeline
Cento candeline per zia Amelia. Auguri alla storica sarta
Cento candeline per il varesino Ettore Zavattoni: Fogliaro e la sua grande famiglia (ben tre generazioni) festeggiano con lui. Auguri L'articolo: https://www.varesenews.it/2025/09/cento-candeline-per-il-varesino-ettore-zavattoni-fogliaro-festeggia-con-lui/2349 - facebook.com Vai su Facebook
Ozieri, festa per le 100 candeline di zia Cischedda - X Vai su X
Cento candeline per nonna Caterina: festa grande a Celle di Bulgheria; Rometta, festa per i cento anni di nonna Caterina; Stigliano, compie 100 anni nonna Caterina. Tanto peperoncino e dolci come elisir di lunga vita.
Poderia in festa: 100 anni per nonna Caterina - Poderia festeggia i cento anni di Nonna Caterina, circondata da famiglia, amici e istituzioni. Lo riporta infocilento.it