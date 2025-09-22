Cento candeline per nonna Caterina | festa grande a Celle di Bulgheria

Festa grande, ieri, nella frazione Poderia di Celle di Bulgheria per Caterina De Luca che ha spento 100 candeline. A celebrare il traguardo, anche il sindaco Gino Marotta che le ha fatto arrivare un telegramma di auguri dal Presidente della Repubblica e le donato un quadro in legno raffigurante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it