Cento candeline per nonna Caterina | festa grande a Celle di Bulgheria

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa grande, ieri, nella frazione Poderia di Celle di Bulgheria per Caterina De Luca che ha spento 100 candeline. A celebrare il traguardo, anche il sindaco Gino Marotta che le ha fatto arrivare un telegramma di auguri dal Presidente della Repubblica e le donato un quadro in legno raffigurante. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

