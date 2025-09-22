Censura M5s Todde mette il bavaglio agli studenti | Solo domande concordate

Un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, esponente del Movimento 5 Stelle, e gli studenti delle classi quinte degli istituti superiori Marconi-Lussu di San Gavino e Piga di Villacidro, previsto per il prossimo 3 ottobre, si è trasformato in un caso politico nazionale. A scatenare la polemica è stata la scoperta, da parte dell'associazione “Sardegna Chiama Sardegna”, di un documento interno alla scuola che contiene rigide indicazioni sulle modalità dell'incontro, compresa l'imposizione di domandeconcordate preventivamente con lo staff” del presidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

