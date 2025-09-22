Cena di socializzazione tra i profumi pugliesi a Ruvo di Puglia

Appuntamento in Puglia dove anche l'autunno è illuminato dal sole, le olive pendono dai rami degli alberi, il cibo è godurioso e la gente è allegra e sempre desiderosa di ridere e scherzare in compagnia! Tra atmosfera e nuovi amici, vi garantiamo una serata all'insegna del divertimento coccolati. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cena di socializzazione ai piedi del castello Melodia a Ruvo di puglia

Cena di socializzazione per single in location suggestiva

