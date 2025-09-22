Cena concilia-sonno | quali cibi ci fanno dormire meglio?

Quello che portiamo nel piatto a cena può influenzare in modo significativo la qualità del sonno: ci sono alimenti che favoriscono il rilassamento e altri che, al contrario, rischiano di tenerci svegli. L’esperta spiega tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cena concilia-sonno: quali cibi ci fanno dormire meglio?

Ecco la dieta che concilia il sonno; L'insonnia fa anche ingrassare. Cena a base di verdure e buio totale per addormentarsi; Dormire male: quali alimenti favoriscono il sonno?.

Dieci cibi da evitare prima di andare a dormire - Alcuni alimenti, per la loro composizione o per la presenza di sostanze come grassi saturi e stimolanti naturali, ... Secondo ilgiornale.it

Caldo e insonnia, cosa mangiare a cena (e cosa no) per dormire bene d'estate: la dieta che concilia il sonno. Vietate pizza e anguria, ok zucchine e tacchino - Cibi in scatola, sott’olio, sott’aceto e alimenti affumicati; superalcolici e alcolici, inclusi vino e birra, perché inducono una cattiva qualità del sonno; anguria, melone, ananas e altri alimenti ... Segnala ilmattino.it