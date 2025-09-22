Cena con salsiccia e patate 8 soldatesse accusano malore in caserma

Paura alla caserma “Oreste Salomone” di Capua nella serata di sabato 20 settembre. Otto giovani soldatesse volontarie hanno accusato dolori addominali e nausea dopo aver consumato la cena all’interno della mensa militare, in particolare un piatto a base di salsiccia e patate.Le ragazze, impegnate. 🔗 Leggi su Casertanews.it

