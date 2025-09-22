Celebrazione di San Matteo | la Guardia di Finanza di Avellino si riunisce al Santuario del SS Rosario

Nel pomeriggio odierno, presso il Santuario del SS. Rosario del capoluogo irpino, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo ed Evangelista, Patrono del Corpo.Autorità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

