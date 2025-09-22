Cedolino NoiPa di settembre online dopo i disagi quando vederlo

L’app e il portale di NoiPa, che permettono ai lavoratori della pubblica amministrazione di visualizzare stipendi e arretrati attraverso il cedolino, sono rimasti indisponibili per diversi giorni a causa di un aggiornamento del sistema. La manutenzione non consentiva agli utenti di visualizzare proprio il cedolino, la parte dell’area personale riservata allo stipendio. NoiPa è tornato online poco prima dell’arrivo dei primi pagamenti di settembre, che dovrebbero quindi essere visualizzati senza alcun ritardo nell’area personale di ogni dipendente pubblico. Perché NoiPa è rimasto offline per giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cedolino NoiPa di settembre online dopo i disagi, quando vederlo

In questa notizia si parla di: cedolino - noipa

Stipendi Pa, secondo aumento: le nuove cifre del cedolino NoiPa di luglio

Cedolino NoiPA luglio 2025: al via i conguagli IRPEF 2024

Cedolino NoiPA luglio 2025: guida a pagamenti, aumenti e novità

Scusate anche non riuscite ad entrare su cedolino noipa. Da ieri che non mi fa accedere. Grazie a chi risponde. Buona domenica. - facebook.com Vai su Facebook

Stipendio settembre 2025, il cedolino è online per docenti e ATA. Supplenti e neoimmessi lamentano ritardi; NoiPa fuori servizio, quando torna online il cedolino; Cedolino NoiPa di settembre online dopo i disagi, quando vederlo.

Avviso per Docenti e ATA: online il Cedolino NoiPA di Settembre. Verifica le opportunità per soluzioni di credito agevolato (PrestitoPiù). - A partire da queste ore, come di consueto, sarà online il Cedolino NoiPA di settembre 2025, visibile all’interno dell’area riservata e comprensivo di tutte le voci stipendiali. orizzontescuola.it scrive

NoiPa fuori servizio, quando torna online il cedolino - NoiPa sospende temporaneamente i servizi dal 19 al 22 settembre 2025 per aggiornamenti di sistema. Lo riporta quifinanza.it