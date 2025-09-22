Cede cocaina a una cliente | segnalata la donna arrestato il pusher

Nell’ambito di un servizio antidroga effettuato nei giorni scorsi, la sezione antidroga della Squadra Mobile di Pisa ha segnalato alla Prefettura una donna italiana di 60 anni sorpresa dopo l’acquisto di una dose di cocaina per uso personale. Gli agenti hanno poi identificato lo spacciatore, un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

