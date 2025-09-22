Ceccano approvata in consiglio comunale la mozione per lo Stato di Palestina

Il Collettivo Ceccano 2030 prende positivamente atto che, nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre 2025, è stata finalmente approvata la mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina.Un atto giusto e dovuto, che chiunque dotato di coscienza, e di un briciolo di memoria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: ceccano - approvata

