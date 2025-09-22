C' è una fuga di gas Scatta l' allarme poi la scoperta | era tutta colpa di un frutto

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno strano odore ha scatenato il panico in un quartiere di Lytham, una cittadina nel Lancashire, in Inghilterra. Dopo aver sentito una puzza simile al gas, i residenti e i commercianti della zona hanno lanciato l'allarme, ma dopo l'intervento dei tecnici è venuta a galla la verità: era tutta. 🔗 Leggi su Today.it

c 232 fuga gasAllarme fuga di gas in strada, i tecnici cercano la perdita per ore ma era il frutto più puzzolente del mondo - Il singolare episodio in Inghilterra dove a risolvere il mistero ci ha pensato il locale fruttivendolo che ha spiegato che l’odore arrivava dai magazzini ... Lo riporta fanpage.it

«C'&#232; una fuga di gas, dobbiamo intervenire». Alla porta trova un poliziotto ma è una truffa: 75enne derubata di tutti i gioielli - Ha tirato fuori tutti i gioielli, gli ori e il denaro contante, perché a chiederlo erano quelli che credeva essere un tecnico del ... Segnala ilgazzettino.it

