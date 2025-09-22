C' è una fuga di gas Scatta l' allarme poi la scoperta | era tutta colpa di un frutto

Uno strano odore ha scatenato il panico in un quartiere di Lytham, una cittadina nel Lancashire, in Inghilterra. Dopo aver sentito una puzza simile al gas, i residenti e i commercianti della zona hanno lanciato l'allarme, ma dopo l'intervento dei tecnici è venuta a galla la verità: era tutta. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: fuga - scatta

Aretini in fuga dal campeggio in Maremma. Maxi incendio: scatta l’evacuazione per 600

Ladro sale fino al 5° piano. Entra e scatta l’allarme. Fuga lampo sulle scale

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: scatta la fuga e c’è Vincenzo Albanese

Scatta l'allarme in un'attività e la radio pattuglia di zona interviene immediatamente: l'individuo rilevato dalle telecamere si dà alla fuga a mani vuote. #vigilanzalalince #sicurezza #antifurto #videosorveglianza #prontointerventosuallarme - facebook.com Vai su Facebook

Scatta l’alt dei carabinieri, ma viaggia con la cocaina in auto e si dà alla fuga: inseguito e arrestato https://ift.tt/34pKkfw https://ift.tt/NMGPh9R - X Vai su X

Allarme fuga di gas in strada, i tecnici cercano la perdita per ore ma era il frutto più puzzolente del mondo - Il singolare episodio in Inghilterra dove a risolvere il mistero ci ha pensato il locale fruttivendolo che ha spiegato che l’odore arrivava dai magazzini ... Lo riporta fanpage.it

«C'è una fuga di gas, dobbiamo intervenire». Alla porta trova un poliziotto ma è una truffa: 75enne derubata di tutti i gioielli - Ha tirato fuori tutti i gioielli, gli ori e il denaro contante, perché a chiederlo erano quelli che credeva essere un tecnico del ... Segnala ilgazzettino.it