C’è un tradimento nella rottura tra Stefano Corti e Bianca Atzei?

La notizia della rottura tra Stefano Corti e Bianca Atzei è arrivata da più fonti. «Bianca ha detto che non è un momento facile, ha confermato l’indiscrezione della rottura. Mai sfiorati dall’ombra della crisi, sembra che ci sia di mezzo anche una terza incomoda che Stefano avrebbe conosciuto sul luogo del lavoro», ha dichiarato il direttore di Nuovo Tv, Riccardo Signoretti, ospite di Caterina Balivo a La volta buona commentando l’ultimo gossip sulla coppia. Né Corti né Bianca, però, hanno rilasciato comunicati ufficiali sulla fine della loro relazione. Nelle ultime storie Instagram di Atzei, però, è comparso un messaggio enigmatico che sembra essere indirizzato proprio alla “iena”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

