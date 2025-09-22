C’è un modo per comunicare che non comprende l’urlare o dire bugie

Ilfattoquotidiano.it | 22 set 2025

di Francesca Carone* In questo momento storico dove la barbarie mediatica insidia e fomenta l’opinione pubblica, dove la libertà di espressione viene confusa con l’incitamento all’odio e alla violenza. Dove la pericolosa miscellanea di idee politiche trova sfogo e riflesso nelle propagande retrodatate e fortemente disconnesse dai valori sociali e culturali fondati sulla democrazia e sulla civile convivenza tra esseri umani, siano essi ricchi o poveri, istruiti o ignoranti, credenti o atei. In questo frangente tutto confluisce nel tritatutto mediatico che assolve o condanna in tempo reale. Minaccia o uccide (virtualmente), insulta o elogia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

