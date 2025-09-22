Ce l' hanno nascosto Tensioni sulla Flotilla | gli islamici non vogliono gli attivisti Lgbt

Stanno emergendo con forza le contraddizioni a bordo della Global Sumud Flotilla. L’ultima polemica riguarda il contingente magrebino diretto a Gaza: gli islamici hanno dato vita a una vibrante protesta per la presenza di esponenti della comunità Lgbt. Come riportato da Le Courrier de l’Atlas, il coordinatore Khaled Boujemâa ha lasciato la missione e nelle ultime ore si sono moltiplicate le polemiche. In particolare, fa discutere la presenza a bordo della Flotilla di Saif Ayadi, che si presenta come "attivista queer". “Le prime controversie sono emerse sullo sfondo dell’attivismo ‘woke’” riporta la testata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ce l'hanno nascosto". Tensioni sulla Flotilla: gli islamici non vogliono gli attivisti Lgbt

