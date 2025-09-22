C’è la ’Notte Morricone’ Aterballetto prove aperte
· Oggi alle 18 alla Fonderia di Aterballetto, a Reggio, riprendono le prove aperte al pubblico con ’Notte Morricone’ (nella foto) con la presentazione di tre nuovi danzatori della compagnia. · Stasera alle 21 al cinema Rosebud, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, la rassegna ’Il cinema ritrovato’ propone il film ’Lo spettro’, girato nel 1963 dal regista Riccardo Freda. Capolavoro gotico, torna a nuova vita in una spettacolare versione restaurata, presentata nella sezione Venezia Classici della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel cast due indimenticabili attori come Barbara Steele e Peter Baldwin: intrappolati in un incubo senza fine, i due vengono perseguitati dalle apparizioni inquietanti dello spettro della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
