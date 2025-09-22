Le piogge stanno spazzando via definitivamente l'estate. La nuova settimana di settembre è iniziata con un'indicazione chiara sul meteo, ma cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni? Gli esperti del portale MeteoGiuliacci non hanno dubbi: “Stiamo rapidamente passando da una vera a propria coda d'estate a un tempo dalle caratteristiche tipicamente autunnali. Durante questa settimana, quando soprattutto al Nord, quando al Centro e quando al Sud, pioverà praticamente tutti i giorni, e sono probabili nuovi episodi di maltempo intenso, con il rischio quindi di veri e propri nubifragi. In particolare martedì 23 settembre rovesci e temporali bagneranno soprattutto il Nordest e il Centro, mentre mercoledì 24 settembre, da Nord a Sud, l'ombrello tornerà utile in quasi tutta Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'è da dare l'addio all'estate e il benvenuto all'autunno. “Pioverà sempre”