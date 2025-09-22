Cdr implacabile in casa La Bobbiese si inchina
CDR MUTINA 3 BOBBIESE 1 CDR MUTINA: Auregli, Vacondio, Boilini, Caselli A., Serra, Ricaldone (75’ Gargano), Cuoghi, Caselli M., Teggi (88’ Bellucci), Hoxha (10’ Ognibene, 63’ Gollini), Panzanato. A disp. Schena, Bonacini, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa. All. Paganelli BOBBIESE: Ansaldi, Cloralio (55’ Velardi), Balbo, Gambazza (51’ Biolchi), Guglielmetti A., Campaore, Curti, Blanco Vargas, Scabini, Bongiorni, Guglielmetti E. (46’ Colly). A disp. Di Maio, Metti, Tessera, Guglielmetti G., Koci, Spotti. All. Buongiorni. Arbitro: Monaco di Bologna Reti: 11’ Cuoghi, 25’ Scabini, 42’ Teggi, 94’ Panzanato Note: ammoniti Ricaldone, Panzanato La Cdr Mutina cancella il ko con la Vianese e si conferma implacabile a Campogalliano, dove fa 2 su 2 di successi battendo anche la Bobbiese, successo che mantiene gli orange a galleggiamento della zona playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
