Cavallo di ritorno tra coetanei 150 euro per avere indietro il motorino rubato | arrestato un 15enne

Avrebbe provato a rubare il motorino a un suo coetaneo, salvo poi chiedergli soldi per restituirglielo indietro. Un vero e proprio cavallo di ritorno che lo ha messo nei guai: è stato così arrestato dai carabinieri un 15enne di Partinico, accusato adesso di estorsione. La telefonata ad "Andrea. 🔗 Leggi su Palermotoday.it