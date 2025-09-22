Cateno De Luca con Occhiuto Per la Calabria lui è la cura qualcun altro solo metadone

Messinatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

siamoE' un incontro inedito ma convinto quello tra Roberto Occhiuto e Cateno De Luca, fondatore di Sud chiama Nord che sostiene il governatore calabrese uscente alle prossime elezioni regionali. Non sono una strana coppia e tengono a precisarlo nella conferenza stampa di questa mattina a Reggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cateno - luca

Assolto e risarcito, accertata l'ingiusta detezione di Cateno De Luca

Viaggi penitenziali, Cateno De Luca per un'ora in ginocchio per la Patrona di Fiumedinisi

Fiorello-show a Taormina: “In caso di guerra l’esercito lo affiderei a Cateno De Luca”

Cateno De Luca con Occhiuto, Per la Calabria lui è la cura, qualcun altro solo metadone; Alleanza tra Occhiuto e Cateno De Luca: La sanità calabrese era stata lasciata in macerie dai co; Elezioni in Calabria, De Luca Con Occhiuto alleanza strategica.

cateno de luca occhiuto‘Sud chiama Nord’, nasce l’intesa Occhiuto-Cateno De Luca: «centrodestra a trazione meridionale» - Così Roberto Occhiuto che, con il sindaco di Taormina ha messo le basi di quella che potrebbe diventare un'alleanza strutturale nella coalizione di centrodestra, non solo calabrese ... Si legge su quicosenza.it

cateno de luca occhiutoAllenza tra Occhiuto e Cateno De Luca : "La sanità calabrese era stata lasciata in macerie dai commissari nominati dal governo Conte e dal Pd" - " La sanità calabrese era stata lasciata in macerie dai commissari nominati dal governo Conte e dal Pd : da Cotticelli che si perse il piano Covid, a ... calabria.gazzettadelsud.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cateno De Luca Occhiuto