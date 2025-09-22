Catania nuove scivole per disabili | partono i lavori in città

Investimento comunale per abbattere le barriere architettoniche. L'Amministrazione comunale ha approvato un intervento da circa 77.000 euro, interamente finanziato con fondi comunali, volto a migliorare la mobilità e l'accessibilità urbana. I lavori, che prenderanno il via nei prossimi giorni, prevedono la realizzazione di circa quaranta scivole su marciapiedi e piazze, destinate a facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità. Coordinamento tra assessorato e commissioni. L'iniziativa è stata promossa dalla Direzione Manutenzioni e seguita dall' assessore Giovanni Petralia, in stretto raccordo con il vicesindaco La Greca.

