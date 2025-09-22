Catania lite tra stranieri finisce nel sangue in via Gambino | 19enne fermato per tentato omicidio
Un 19enne straniero è stato fermato a Catania per tentato omicidio dopo una lite degenerata in accoltellamento in via Gambino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: catania - lite
Bimbo di 4 mesi ricoverato d’urgenza a Catania: “Ferite alla testa dopo lite in famiglia”. Indagini in corso
Bimbo di 4 mesi di Floridia ricoverato a Catania, gravi lesioni alla testa dopo una lite tra nonna e compagno
Floridia, bimbo di 4 mesi con gravi lesioni alla testa: è ricoverato a Catania, ipotesi lite in famiglia
Tgs. . Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue: diciannovenne in carcere per tentato omicidio. Servizio di Daniele Lo Porto - facebook.com Vai su Facebook
Catania, accoltellamento dopo una lite tra nordafricani http://dlvr.it/TN7BWH #Catania #Sicilia #LiveSicilia - X Vai su X
Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue: diciannovenne in carcere per tentato omicidio. IL VIDEO; Rissa finisce a coltellate e poi il ferito distrugge bar; Furiosa lite in casa tra due uomini a Cuorgné: uno finisce all'ospedale.
Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue in via Gambino: 19enne fermato per tentato omicidio - Un 19enne straniero è stato fermato a Catania per tentato omicidio dopo una lite degenerata in accoltellamento in via Gambino. Lo riporta virgilio.it
Catania, lite tra stranieri finisce nel sangue: 19enne fermato per tentato omicidio - Nella tarda serata del 17 settembre, la Polizia di Stato di Catania ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un cittadino straniero di 19 anni, ... Riporta sicilianews24.it