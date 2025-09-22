Catania 30enne arrestato dopo aver aggredito la suocera e maltrattato la moglie
L'intervento della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 30enne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, accusato di aver picchiato la suocera e di aver maltrattato la moglie. L'episodio si è verificato nel quartiere San Cristoforo, dove una volante è intervenuta in piena notte a seguito di una segnalazione di aggressione. All'arrivo, i poliziotti hanno trovato in strada una donna a terra, ferita e dolorante, con evidenti lesioni al volto e alla spalla. Immediatamente è stato richiesto l'intervento del 118, che ha trasferito la vittima in ospedale.
