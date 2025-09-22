catania 30enne arrestato dopo aver aggredito la suocera e maltrattato la moglie

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia di Stato. La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 30enne di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver picchiato la suocera e di aver maltrattato la moglie. L’episodio si è verificato nel quartiere San Cristoforo, dove una volante è intervenuta in piena notte a seguito di una segnalazione di aggressione. All’arrivo, i poliziotti hanno trovato in strada una donna a terra, ferita e dolorante, con evidenti lesioni al volto e alla spalla. Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118, che ha trasferito la vittima in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

