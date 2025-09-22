Casumaro soffre ma con Lodi sigilla la gara
Bentivoglio 0 Casumaro 2 BENTIVOGLIO: Albertazzi, Grazioso, Cioni (40’ st Balboni), Perelli (31’ st Minelli), Panzacchi, Di Giulio, Anatriello (8’ st Parmeggiani), Righetti, Pirreca (38’ st Speculato), Mezzetti (39’ st Bisteghi), Raspadori. A disposizione: Lipparini, Sofri, Cacciapuoti, Di Stefano. All.: Melotti. CASUMARO: Saccenti, Ceneri, Vinci, Benini, Farina, D’Elia (45’ st Bergami), Correggiari, Barbieri (27’ st Catozzo), Daniel (32’ st Lodi), Chianappi (42’ st Pansini), Govoni (39’ st Pressato). A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Cavicchi, Guernelli. All.: Rambaldi. Arbitro: Zullo di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
