castelnovo sotto ai domiciliari dopo condanna per atti persecutori

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Condannato a due anni di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, per un uomo di 41 anni, residente a Castelnovo Sotto, è scattato l’arresto, con la concessione dei domiciliari, dopo che la sentenza è diventata definitiva. Deve scontare un residuo di 11 mesi e sei giorni di arresto, potendo uscire solo in precisi orari autorizzati dal giudice. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto. Gli episodi in questione erano avvenuti tra la fine del 2022 e il giugno del 2023 ai danni dell’ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione per oltre tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

