Castelnovo Sotto ai domiciliari dopo condanna per atti persecutori
Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 22 settembre 2025 – Condannato a due anni di reclusione per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, per un uomo di 41 anni, residente a Castelnovo Sotto, è scattato l’arresto, con la concessione dei domiciliari, dopo che la sentenza è diventata definitiva. Deve scontare un residuo di 11 mesi e sei giorni di arresto, potendo uscire solo in precisi orari autorizzati dal giudice. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della caserma di Castelnovo Sotto. Gli episodi in questione erano avvenuti tra la fine del 2022 e il giugno del 2023 ai danni dell’ex compagna, con la quale aveva avuto una relazione per oltre tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: castelnovo - sotto
Castelnovo Sotto, finto guasto alle tubature per rubare in casa
Sbanda in auto a Castelnovo Sotto, 36enne in ospedale
Auto contro palo a Castelnovo Sotto, padre e figlio in ospedale
? Un giorno nel cuore dell’Ottocento! Il 21 settembre, a Castelnovo di Sotto (RE), grandi e piccini diventano protagonisti della storia! Rievocazione storica in costume Animazione dedicata ai bambini, tra uniformi, giochi e vita da campo Un’occasione p - facebook.com Vai su Facebook
Castelnovo Sotto, ai domiciliari dopo condanna per atti persecutori; Castelnovo di Sotto, condannato per stalking: 41enne ai domiciliari per oltre 11 mesi; Trent’anni con i volontari domiciliari di Castelnovo Sotto. VIDEO.
Castelnovo di Sotto, aggredisce il figlio - Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ... Riporta redacon.it
Sostenitori di Bolsonaro in corteo sotto casa dopo la condanna ai domiciliari: “Il Brasile si fermerà” - Dopo l’ordine di arresti domiciliari emesso dalla Corte Suprema del Brasile, ieri notte centinaia di sostenitori di Jair Bolsonaro si sono radunati davanti alla sua abitazione a Brasilia. Scrive la7.it