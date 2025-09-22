Castelluccio Valmaggiore | agricoltore 69enne morto schiacciato dal suo trattore Incidente sul lavoro
È accaduto nel primo pomeriggio. In una zona agricola in territorio di Castelluccio Valmaggiore l’agricoltore, 69 anni, era al lavoro a bordo del suo trattore. Per cause da dettagliare il mezzo di è ribaltato, l’uomo ne è rimasto schiacciato. L’intervento dei soccorritori, con il tentativo di elisoccorso, è stato vano. L’agricoltore è morto. Carabinieri al lavoro per dettagliare la dinamica dell’infortunio mortale. L'articolo Castelluccio Valmaggiore: agricoltore 69enne morto schiacciato dal suo trattore Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: castelluccio - valmaggiore
A Castelluccio Valmaggiore c'è la rassegna ‘Fuori Rotta Festival'
Castelluccio Valmaggiore Estate 2025: il programma degli eventi
Mietta live a Castelluccio Valmaggiore
Tragedia a Castelluccio Valmaggiore, trattore si ribalta: muore 69enne alla guida del mezzo - News - X Vai su X
Tragedia a Castelluccio Valmaggiore, uomo muore schiacciato dal suo trattore Tragedia a Castelluccio Valmaggiore, nel Foggiano, dove un uomo di 69 anni è morto schiacciato dal trattore che conduceva. Il fatto è accaduto in contrada Paduli, nelle campagn - facebook.com Vai su Facebook
Castelluccio Valmaggiore: agricoltore 69enne morto schiacciato dal suo trattore; Castelluccio Valmaggiore, 69 enne muore schiacciato sotto il trattore; Alla guida di un trattore che si ribalta a Castelluccio Valmaggiore , muore 69enne.
Castelluccio Valmaggiore: agricoltore 69enne morto schiacciato dal suo trattore Incidente sul lavoro - In una zona agricola in territorio di Castelluccio Valmaggiore l’agricoltore, 69 anni, era al lavoro a bordo del suo trattore. Secondo noinotizie.it
Alla guida di un trattore che si ribalta, muore 69enne - È accaduto in contrada Paduli nelle campagne del piccolo comune di Castelluccio Valmaggiore. Da msn.com