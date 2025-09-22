È accaduto nel primo pomeriggio. In una zona agricola in territorio di Castelluccio Valmaggiore l’agricoltore, 69 anni, era al lavoro a bordo del suo trattore. Per cause da dettagliare il mezzo di è ribaltato, l’uomo ne è rimasto schiacciato. L’intervento dei soccorritori, con il tentativo di elisoccorso, è stato vano. L’agricoltore è morto. Carabinieri al lavoro per dettagliare la dinamica dell’infortunio mortale. L'articolo Castelluccio Valmaggiore: agricoltore 69enne morto schiacciato dal suo trattore Incidente sul lavoro proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

