Castelfranco Veneto 14enne molestata mentre era in bici | due amiche danno l’allarme e mettono in fuga l’uomo Arrestato un 44enne

Open.online | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio di fine settembre che poteva trasformarsi in tragedia è stato fermato dal coraggio e dalla prontezza di due adolescenti. È successo a Castelfranco Veneto, dove una 14enne è stata palpeggiata in strada sulle parti intime da un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, che l’ha avvicinata mentre era in bicicletta. Le due amiche che erano con lei hanno intuito subito la gravità della situazione, hanno dato l’allarme al 112 e di fatto interrotto l’aggressione. La caccia all’uomo e il fermo. L’episodio è avvenuto il 19 settembre in via Abruzzo, a Castelfranco Veneto. L’uomo avrebbe finto un pretesto per avvicinarsi alla ragazza, per poi palpeggiarla. 🔗 Leggi su Open.online

