Castelfidardo ne incassa tre L’Aquila lo tiene a bocca asciutta
castelfidardo 0 l'aquila 3: Osama, Bugari, Massa, Stragapede, Fiscaletti, Locanto (28' st Taddei), Zanutel (8' st Cilenti), Clerici (35' st Abagnale), Traini, Palestini (39' st Dovhanyk), Mataloni (16' st Bartoli). Panchina: Amato, Tarulli, Garbattini, Morais. All. Cuccù. L'AQUILA: Michielin, Cioffredi (1' st Astemio), Trifelli, Tavcar, Buchel (35' st Mantini), Zampa, Di Renzo, Banegas (23' st Ndoye), Sparacello (35' st Carella), Scognamiglio(35' st Tomas), Brunetti. Panchina: Pareiko, Corigliano, Lombardi, Bellardinelli. All. Pochesci Arbitro: Papi di Prato Reti: 36' pt Di Renzo, 44' pt Sparacello, 33' st Ndoye.
