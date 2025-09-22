Caso Sonia Luca i giorni caldi del Pd Bonaccini | E’ stata un’ingiustizia

Pontedera, 22 settembre 2025 – Volta pagina il Partito Democratico pontederese. Se la riunione di venerdì sera con i vertici del Pd nazionale non aveva pienamente convinto l’assemblea del Pd di Pontedera, ancora ferita dall’esclusione di Sonia Luca dalla lista pisana delle candidature Dem, le parole di conforto e allo stesso tempo di sprone del presidente del partito, Stefano Bonaccini, hanno unito tutti nel correre fin da subito per confermare il governo di centrosinistra alle prossime regionali. Il presidente dell’Emilia-Romagna ieri ha fatto tappa alla Stella Azzurra per sostenere la candidatura di Antonio Mazzeo ma anche per scusarsi per quanto accaduto a Pontedera nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Sonia Luca, i giorni caldi del Pd. Bonaccini: “E’ stata un’ingiustizia”

