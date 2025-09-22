Caso Resinovich la denuncia di Sterpin | Cosa hanno trovato sul corpo

Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico, resta al centro di un mistero fitto. Fin dall’inizio, lo stato di conservazione del corpo ha sollevato perplessità tra gli esperti: non appariva compatibile con una lunga esposizione all’aperto durante l’inverno, suggerendo che la donna non sia rimasta sempre nel luogo del ritrovamento. Leggi anche: Triste lutto per Schifani, la notizia é appena arrivata Leggi anche: Bevono limoncello regalato dai genitori e muoiono: “Non li seppelliremo finché non sapremo la verità” Le perizie forensi e le ipotesi degli esperti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Resinovich, la denuncia di Sterpin: “Cosa hanno trovato sul corpo”

In questa notizia si parla di: caso - resinovich

Caso Resinovich, il gip sulla frattura alla vertebra T2: ecco com’è andata. Fissato l’incidente probatorio

Caso Resinovich choc: "La lesione alla vertebra c’era già"

Caso Resinovich, il gip: la frattura alla vertebra non fu causata dal preparatore anatomico

Caso Resinovich: "Quando sarà il momento tireremo fuori i nostri assi" https://ift.tt/0q9ghRm https://ift.tt/dGxUV9s - X Vai su X

Cè un altro risvolto misterioso nel caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 dopo essersi allontanata da casa, a Trieste, il 14 dicembre precedente. A rivelare il retroscena è il quotidiano cittadin0 Il Piccolo. Ecco dunque i fatti. Nel nov - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Liliana Resinovich, il marito Sebastiano Visintin ha pensato al suicidio: reazione di Claudio Sterpin; Liliana Resinovich e Claudio Sterpin che legame avevano? Cosa ha detto l’86enne nell’incidente probatorio; Caso Resinovich, svolta nelle indagini: il marito Sebastiano Visintin è l’unico indagato, ma si rifugia in Austria.

Liliana Resinovich, Claudio Sterpin parla dei "puntini gialli" trovati sul cadavere: "Mi sento preso in giro" - Claudio Sterpin parla delle indagini sull'omicidio di Liliana Resinovich e del mistero dei "puntini gialli" trovati sul corpo della donna ... Da virgilio.it

Caso Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin rompe il silenzio, il video - Liliana Resinovich: Sebastiano Visintin a Quarto Grado spiega cosa è successo davvero. Scrive newsmondo.it