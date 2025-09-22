Caso Grillo attesa oggi la sentenza per Ciro e i suoi tre amici
Oggi è il giorno decisivo per il cosiddetto caso Grillo, un processo che da oltre sei anni cattura l’attenzione della cronaca nazionale. Sul banco degli imputati siedono Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, e i suoi tre amici genovesi: Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. L’accusa per tutti è di violenza sessuale di gruppo, con una richiesta della procura di nove anni di reclusione. Leggi anche: Ciro Grillo e lo stupro di gruppo, lo scontro finale: spuntano nuove foto shock La vicenda risale al 17 luglio 2019, quando i quattro ragazzi, allora diciannovenni, si trovavano nella casa di vacanza di Grillo in Costa Smeralda insieme a due giovani donne, ribattezzate dalla stampa con i nomi di fantasia Silvia e Roberta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: caso - grillo
Caso Grillo Jr, si torna in aula e a sorpresa Ciro appare e sentenzia: «Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno»
Caso Grillo Jr, chiesti 9 anni per tutti gli imputati: «Violenza documentata, una vicenda più grande di loro»
Caso Grillo jr: chiesti 9 anni di carcere per Ciro e i 3 amici accusati di stupro. Il pm: “Tutti, vittima compresa, coinvolti in una vicenda più grande di loro”
Ep.660 - Xi Jinping lancia la sua sfida all'ordine mondiale a guida Usa - Caso Grillo jr: lutto per il presidente dei giudici, slitta la sentenza - X Vai su X
Ultim'ora - Slitta la Sentenza sul caso Ciro Grillo - facebook.com Vai su Facebook
Caso Grillo, oggi attesa la sentenza per Ciro e i suoi tre amici: forse in aula la ragazza violentata; Caso Grillo, riprende oggi il processo: collegio dei giudici confermato dal Csm; Processo Ciro Grillo, salta udienza per lutto per presidente collegio.
Caso Grillo, oggi attesa la sentenza per Ciro e i suoi tre amici: forse in aula la ragazza violentata - Nove anni chiesti per tutti e quattro dal pubblico ministero, il procuratore capo di Tempio Pausania Gregorio Capasso. Scrive msn.com
Attesa oggi la sentenza di primo grado su Ciro Grillo e i suoi amici, accusati di violenza sessuale di gruppo - 30, con il collegio del Tribunale di Tempio Pausania regolarmente composto da tre magistrati che, fino ad oggi, hanno condotto il processo per viole ... Come scrive huffingtonpost.it