caso grillo attesa oggi la sentenza per ciro e i suoi tre amici

Oggi è il giorno decisivo per il cosiddetto caso Grillo, un processo che da oltre sei anni cattura l’attenzione della cronaca nazionale. Sul banco degli imputati siedono Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento Cinque Stelle, e i suoi tre amici genovesi: Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. L’accusa per tutti è di violenza sessuale di gruppo, con una richiesta della procura di nove anni di reclusione. Leggi anche: Ciro Grillo e lo stupro di gruppo, lo scontro finale: spuntano nuove foto shock La vicenda risale al 17 luglio 2019, quando i quattro ragazzi, allora diciannovenni, si trovavano nella casa di vacanza di Grillo in Costa Smeralda insieme a due giovani donne, ribattezzate dalla stampa con i nomi di fantasia Silvia e Roberta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

