Caso Ginnastica Emanuela Maccarani rinviata a giudizio
È l’ex dt della Nazionale italiana di ritmica. Emanuela Maccarani, per anni allenatrice e direttore tecnico della Nazionale italiana di ginnastica ritmica, è stata rinviata, questa mattina, a giudizio. A suo carico c’è l’accusa di maltrattamenti, aggravati dalla presenza di minori, nei confronti delle atlete dell’Accademia internazionale di Desio, centro federale di rirtmica. A prendere la decisione il Gup di Monza, Silvia Pansini. Ora bisognerà aspettare il 10 febbraio prossimo per il caso, sorto nel 2022, dopo le denunce di ex ginnaste, su tutte Anna Basta e Nina Corradini, che chiederanno di costituirsi parte civile. 🔗 Leggi su 361magazine.com
