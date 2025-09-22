Caso Farfalle | oggi inizia il processo a Maccarani ma sotto accusa è un intero sistema di potere e connivenze

Sul banco degli imputati c’è solo lei, ma alla fine sotto accusa potrebbe finire un intero sistema fatto di potere, prevaricazioni, regole infrante e lotta feroce a chiunque si metta di traverso. Emanuela Maccarani, oramai ex direttrice tecnica della Nazionale di Ginnastica Ritmica, si presenta in aula – oggi nel Tribunale di Monza – accompagnata da due avvocati, pronta a dare battaglia, a difendersi e ad accusare a sua volta. Chiamerà a raccolta il suo ‘ popolo ’, quello che finora l’ha sostenuta, le sue fedelissime che, secondo alcuni, sono ancora profondamente influenzate da lei, allenatrice e mentore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

