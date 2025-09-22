Caso farfalle l’ex dt Emanuela Maccarani rinviata a giudizio | l’udienza fissata a febbraio

Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, dovrà affrontare un processo per maltrattamenti aggravati ai danni di minori. La decisione è arrivata dal Gup di Monza, Silvia Pansini, che ha fissato l’apertura del dibattimento al prossimo 10 febbraio. Secondo l’accusa, l’ex dt avrebbe imposto alle sue atlete giovanissime un clima fatto di pressioni psicologiche, insulti, umiliazioni e metodi di allenamento giudicati lesivi. Un quadro che, se confermato in aula, potrebbe incrinare non solo la sua figura, ma l’intero sistema della ginnastica di alto livello in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: caso - farfalle

Caso Farfalle: oggi inizia il processo a Maccarani, ma sotto accusa è un intero sistema di potere e connivenze

Caso Farfalle, Emanuela Maccarani è stata rinviata a giudizio: è accusata di maltrattamento aggravato

Caso Farfalle, #Maccarani: “Non ho mai dato della cicciona a nessuno” - X Vai su X

Chi lo dice che la pasta è bandita dalla dieta? La pasta, nelle giuste quantità e con i giusti abbinamenti, è un alimento assolutamente valido per il dimagrimento Nel nostro caso abbiamo abbinato farfalle integrali, pomodorini gialli e rossi e feta greca Un - facebook.com Vai su Facebook

Caso Farfalle, 3 mesi di stop per l'ex dt Maccarani - Nuovo capitolo del caso farfalle della ginnastica ritmica relativo a presunti maltrattamenti e abusi contro alcune ex atlete della nazionale italiana. Si legge su ansa.it

Caso Farfalle, il lato “malato” della ginnastica | Dal guinzaglio alle urla “sei un maiale”: tutto ciò che è emerso dal fascicolo su Maccarani - È questione di giorni, ormai, perché il Tribunale di Monza comunichi se le accuse a carico di Emanuela Maccarani, direttrice tecnica e allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica, potranno ... Segnala ilfattoquotidiano.it