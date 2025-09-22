È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex dt della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata per maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza Silvia Pansini. Il dibattimento si aprirà il 10 febbraio prossimo. Maccarani è accusata del reato di maltrattamento aggravato in seguito alle violenze emotive e fisiche che – secondo l’accusa – avrebbe imposto ad alcune giovanissime atlete. Vessazioni, insulti, offese, umiliazioni al centro del racconto delle ragazze (qui il resoconto realizzato dal Fatto ) che alla fine hanno deciso di dire tutto con una rara determinazione e una volontà di ferro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Farfalle, Emanuela Maccarani è stata rinviata a giudizio: è accusata di maltrattamento aggravato