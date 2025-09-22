Case popolari a Orte Ater attacca | Il sindaco lascia una famiglia con disabile in 50 metri quadrati

A Orte è scontro tra il sindaco Dino Primieri e l'Ater, che parla di “atteggiamento incomprensibile” del primo cittadino. Dopo la vicenda della coppia di invalidi sotto sfratto, il presidente dell'azienda Diego Bacchiocchi tira fuori “un'altra vicenda di emergenza abitativa” e la spiega così. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

