Case in città poche e care | vendite -9% E gli affitti costano il 30% in più del 2019

MERCATO IMMOBILIARE. I dati dell'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate riferiti al primo semestre del 2025. Belotti: «Cresce la Bassa, area attrattiva, soprattutto Treviglio e dintorni, per chi "scappa" dai prezzi di Milano».

