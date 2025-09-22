Case a 1 euro incentivi e anche voucher per lo shopping | le iniziative dei piccoli borghi contro lo spopolamento

Per contrastare lo spopolamento, alcuni piccoli comuni adottano iniziative come bonus per chi si trasferisce, contributi per la casa e incentivi fino a 100.000 euro per attrarre nuove famiglie e giovani residenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: case - euro

Montieri fa scuola. Rigenerazione urbana: il progetto case a 1 euro citato da ’The Guardian’

Crepe, muffe e guasti: “Le case vanno a pezzi. E per vivere così paghiamo un affitto di 400 euro”

Furti a raffica nelle case: 3 arresti, recuperati soldi e gioielli per 200mila euro

Cresce l’interesse per le case a 1 euro nelle contrade delle Piccole Dolomiti, ma le offerte rimangono limitate. Per invogliare i proprietaria metterle a disposizione, l’Unione Montana ha posticipato al 30 ottobre il termine per segnalare la disponibilità. Intanto ci - facebook.com Vai su Facebook

Case a 1 euro, incentivi e anche voucher per lo shopping: le iniziative dei piccoli borghi contro lo spopolamento; Come contribuire al ripopolamento dei borghi italiani; Dalle case a 1 euro alle nuove start-up: le iniziative in campo per salvare i piccoli borghi dallo spopolamento.

Case a 1 euro, incentivi e anche voucher per lo shopping: le iniziative dei piccoli borghi contro lo spopolamento - Per contrastare lo spopolamento, alcuni piccoli comuni adottano iniziative come bonus per chi si trasferisce, contributi per la casa e incentivi fino a ... Si legge su fanpage.it

«100 mila euro e una casa se vieni nel mio borgo»: la lotta dei sindaci dei piccoli comuni contro lo spopolamento - E chi regala 5 mila euro ai lavoratori in smart working e alle famiglie con figli minorenni ... Secondo msn.com