Cascio presenta Vuci luntani | Palermo e la Sicilia si raccontano in piazzetta Bagnasco

Palermotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non c’è cosa più bella di posteggiare a piazza Indipendenza, attraversare Porta Nuova a piedi e perdersi tra le viuzze del centro storico più bello del mondo”.  Così Dario Cascio, autore di “Vuci Luntani”, il suo omaggio letterario alla città di Palermo e alla Sicilia, che verrà presentato alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo e la Sicilia si raccontano mercoledì 24 settembre in piazzetta Bagnasco con le “Vuci Luntani” di Dario Cascio - “Non c’è cosa più bella di posteggiare a Piazza Indipendenza, attraversare Porta Nuova a piedi e perdersi tra le viuzze del centro storico più bello del mondo”. blogsicilia.it scrive

