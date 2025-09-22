Cascina in fiamme nel Lecchese 14 feriti
AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite, di cui due gravemente, in un incendio all'interno di una cascina a Cremella, nel Lecchese. Il rogo è divampato la notte scorsa intorno alle tre. Durante le operazioni di soccorso è rimasto ferito anche un vigile del fuoco. Trasporto dei feriti gravi . Le due persone in gravi condizioni sono state trasportate negli ospedali di Monza e Lecco. L'intervento, riferiscono i vigili del fuoco è stato gestito con l'impiego di numerosi mezzi e personale: 3 autopompe, 3 autobotti, un carro aria e un funzionario tecnico. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono proseguite per diverse ore. 🔗 Leggi su Agi.it
