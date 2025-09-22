Cascina in fiamme nel Lecchese 14 feriti

AGI - Quattordici persone sono rimaste ferite, di cui due gravemente, in un  incendio  all'interno di una  cascina  a  Cremella, nel Lecchese. Il  rogo  è divampato la notte scorsa intorno alle tre. Durante le  operazioni di soccorso  è rimasto ferito anche un  vigile del fuoco.     Trasporto dei feriti gravi . Le due persone in gravi condizioni sono state trasportate negli  ospedali  di  Monza  e  Lecco. L'intervento, riferiscono i  vigili del fuoco  è stato gestito con l'impiego di numerosi  mezzi  e  personale: 3 autopompe, 3 autobotti, un carro aria e un funzionario tecnico. Le  operazioni di spegnimento  e messa in  sicurezza  dello stabile sono proseguite per diverse ore. 🔗 Leggi su Agi.it

