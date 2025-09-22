Hai detto caschetto scalato medio? Quasi come una formula magica, queste tre parole associate insieme, indicano uno dei tagli capelli più amati di sempre. Un taglio versatile che è impossibile da classificare: perché è corto ma anche un po’ lungo, scalato e sfilato in maniera personalizzata, dalla piega al naturale. Chiunque può avervi accesso. Indipendentemente dalla natura della chioma, dalla tipologia del capello, dalla forma del volto e dai lineamenti. Caschetto scalato medio: il taglio passepartout. A chi non è mai capitato di indossare il taglio caschetto scalato medio? Quell’hairlook che si ferma appena sopra le spalle o le tocca appena, terreno fertile per pieghe al naturale e scalature effettuate su misura? Le mode non lo toccano: lui resta dov’è, stagione dopo stagione, nell’Olimpo dei tagli che non passano mai. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Caschetto scalato: un taglio e le sue mille versioni