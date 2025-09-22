Caschetto scalato | un taglio e le sue mille versioni
Hai detto caschetto scalato medio? Quasi come una formula magica, queste tre parole associate insieme, indicano uno dei tagli capelli più amati di sempre. Un taglio versatile che è impossibile da classificare: perché è corto ma anche un po’ lungo, scalato e sfilato in maniera personalizzata, dalla piega al naturale. Chiunque può avervi accesso. Indipendentemente dalla natura della chioma, dalla tipologia del capello, dalla forma del volto e dai lineamenti. Caschetto scalato medio: il taglio passepartout. A chi non è mai capitato di indossare il taglio caschetto scalato medio? Quell’hairlook che si ferma appena sopra le spalle o le tocca appena, terreno fertile per pieghe al naturale e scalature effettuate su misura? Le mode non lo toccano: lui resta dov’è, stagione dopo stagione, nell’Olimpo dei tagli che non passano mai. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: caschetto - scalato
Non esiste un solo tipo di caschetto. Il taglio cambia in base al viso e alla personalità della cliente. Per Gaia abbiamo scelto un caschetto corto, asimmetrico e scalato per dare freschezza, movimento e struttura. . . . #bobhaircut #caschetto #lapierhairstylist #via - facebook.com Vai su Facebook
Caschetto capelli 2025: tendenze in 140 immagini; Il caschetto scalato secondo le tendenze 2025; Tagli capelli scalati 2025 corti, medi, lunghi: tendenze in 200 immagini.
Cinque tagli a caschetto per rinnovare il look questo autunno - Il caschetto ha attraversato decenni di stile e rivoluzioni estetiche, trasformandosi da simbolo di audacia a icona di raffinatezza. Segnala harpersbazaar.com
Caterina Balivo docet. Il Boho lob è il taglio cool della stagione che sta bene a tutte - Ispirato da Caterina Balivo, il Boho lob è il taglio di stagione. Si legge su dilei.it