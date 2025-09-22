Casalnuovo Massimo Pelliccia apre la campagna elettorale per le regionali

Teleclubitalia.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parte la campagna elettorale di Massimo Pelliccia per le elezioni regionali della Campania. L’ex sindaco di Casalnuovo ha ufficializzato la sua discesa in campo nella lista di Forza Italia e domenica ha riunito i suoi sostenitori al teatro Magic vision della sua città. A sostenere la sua corsa anche il senatore Franco Silvestro. Pelliccia ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

casalnuovo massimo pelliccia apre la campagna elettorale per le regionali

© Teleclubitalia.it - Casalnuovo, Massimo Pelliccia apre la campagna elettorale per le regionali

In questa notizia si parla di: casalnuovo - massimo

Casalnuovo, sindaco Pelliccia decaduto per incompatibilità: parte la corsa alle Regionali; Casalnuovo, il sindaco Massimo Pelliccia minacciato da un parcheggiatore abusivo davanti al cimitero; Casalnuovo, decaduto il sindaco Pelliccia: via libera alle Regionali. Azione: «Atto immotivato».

Casalnuovo, decaduto il sindaco Pelliccia: via libera alle Regionali. Azione: «Atto immotivato» - Massimo Pelliccia, 52 anni, sindaco di Forza Italia a Casalnuovo di Napoli dal 2015, non è più il primo cittadino. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Casalnuovo Massimo Pelliccia Apre