casalgrande premia il design

FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e rivestimenti, capaci di rispondere al rispetto dell’ambiente e a qualsiasi esigenza creativa e tecnologica del mondo dell’architettura e del design. Ricerca e innovazione sono prodotte all’interno di laboratori e di 5 impianti nel cuore del distretto ceramico più importante del mondo. L’80% della produzione, pari a 24 milioni di mq, è rappresentato da piastrelle in gres porcellanato non smaltato. L’azienda è presente in 70 Paesi grazie alla sua capillare rete commerciale e conta oltre 1000 dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

