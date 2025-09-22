Casalgrande premia il design
FONDATA NEL 1960, Casalgrande Padana produce materiali ceramici evoluti. Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti e rivestimenti, capaci di rispondere al rispetto dell’ambiente e a qualsiasi esigenza creativa e tecnologica del mondo dell’architettura e del design. Ricerca e innovazione sono prodotte all’interno di laboratori e di 5 impianti nel cuore del distretto ceramico più importante del mondo. L’80% della produzione, pari a 24 milioni di mq, è rappresentato da piastrelle in gres porcellanato non smaltato. L’azienda è presente in 70 Paesi grazie alla sua capillare rete commerciale e conta oltre 1000 dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: casalgrande - premia
MARCIA DELLA PACE: IL COMUNE SI MOBILITA CASALGRANDE - Il Comune si mobilita per la pace partecipando alla Marcia Perugia-Assisi e a quella intercomunale che partirà da Quattro Castella e arriverà a Casalgrande. Il primo è in programma il 12 ott - facebook.com Vai su Facebook
Casalgrande premia il design; Casalgrande Padana premia 5+1AA.
Casalgrande premia il design - Soluzioni innovative ed ecologiche per la realizzazione di involucri, pavimenti ... Da quotidiano.net
La Casalgrande Padana premia i dipendenti storici "Cresciamo grazie a loro" - Mercoledì si sono svolte le premiazioni dei dipendenti che hanno festeggiato, nel corso del 2022, i 20, 30 e 40 anni di lavoro all’azienda Casalgrande Padana. Lo riporta ilrestodelcarlino.it