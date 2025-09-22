Casa della Comunità | un sogno che si realizza per 20mila abitanti

Padovaoggi.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Taglio del nastro oggi 22 settembre per la Casa della Comunità di Carmignano di Brenta, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità e al Sociale Manuela Lanzarin, del direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Paolo Fortuna, del sindaco di Carmignano Eric Pasqualon, di autorità civili e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - comunit

casa comunit224 sogno realizzaLa mia casa da sogno in 100 giorni, al via l’11 settembre su HGTV la nuova edizione dello show - I conduttori devono costruire una casa con ogni comfort, senza sforare il budget. maridacaterini.it scrive

Realizza il suo sogno da bambino e trasforma la sua abitazione in una casa a forma di aereo - Il protagonista di questa storia fuori dal comune è Geraldo Araújo, tecnico elettronico 63enne ... Lo riporta greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Comunit224 Sogno Realizza