La maison francese ha deciso di inaugurare il nuovo spazio nel cuore di Tokyo con un progetto unico, pensato per fondere moda e narrazione visiva: nasce così La Panthère de Cartier, un cortometraggio di sette minuti in collaborazione col maestro Naoki Urasawa. Per celebrare la nuova boutique di Ginza, Cartier ha scelto un'alleanza sorprendente: l'arte del fumettista Naoki Urasawa e l'animazione di Production I.G danno vita a un corto esclusivo che reinventa la Pantera, simbolo senza tempo della maison francese. Cartier incontra Naoki Urasawa Non un semplice lancio pubblicitario, ma un vero e proprio esercizio di stile: con La Panthère de Cartier, la maison parigina ha scelto di affidarsi a due nomi di grande peso nel mondo dell'animazione giapponese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cartier realizza un corto animato con Naoki Urasawa per il lancio del suo negozio in Giappone