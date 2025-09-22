Cartier realizza un corto animato con Naoki Urasawa per il lancio del suo negozio in Giappone

La maison francese ha deciso di inaugurare il nuovo spazio nel cuore di Tokyo con un progetto unico, pensato per fondere moda e narrazione visiva: nasce così La Panthère de Cartier, un cortometraggio di sette minuti in collaborazione col maestro Naoki Urasawa. Per celebrare la nuova boutique di Ginza, Cartier ha scelto un'alleanza sorprendente: l'arte del fumettista Naoki Urasawa e l'animazione di Production I.G danno vita a un corto esclusivo che reinventa la Pantera, simbolo senza tempo della maison francese. Cartier incontra Naoki Urasawa Non un semplice lancio pubblicitario, ma un vero e proprio esercizio di stile: con La Panthère de Cartier, la maison parigina ha scelto di affidarsi a due nomi di grande peso nel mondo dell'animazione giapponese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

